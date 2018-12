Motorini elettrici, bonus fino a 3mila euro

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Arriva il bonus per l'acquisto dei motorini elettrici o ibridi, fino a un massimo di 3.000 euro per chi rottama un vecchio mezzo. Il contributo sarà pari al 30% del prezzo di acquisto del mezzo. Le agevolazioni 'ecologiche' si estendono alle due ruote, con un emendamento dei relatori al ddl bilancio depositato in commissione Bilancio al Senato.