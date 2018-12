Fico: "No alla Tav oggi è più forte"

(Fotogramma)

"La Torino-Lione non serve più" e la posizione contraria sostenuta sin dal 2005 oggi "è rafforzata". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’incontro con i giornalisti per gli auguri di Natale.

Poi, a proposito del Global compact, Fico ha detto: "L'Onu è una sede di dialogo, in quel tavolo ci devi stare, per un approccio globale che è la posizione dell'Italia".

Infine, parlando della trattativa sulla manovra, il presidente della Camera ha sottolineato: "Sono stato uno dei primi a dire che il dialogo" con l'Ue "andava fatto. Se si raggiunge un punto di caduta è un bene per tutti", dal quale emerge il messaggio "che le politiche sociali vanno fatte", anche perché in Europa "chi non guarda le trasformazioni le subisce".