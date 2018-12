Di Maio: "Non ci sarà aumento Iva"

(Fotogramma)

"Non c'è un aumento dell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni. Come abbiamo dimezzato quest'anno le clausole le dimezzeremo nei prossimi anni". A garantirlo è il vicepremier Luigi Di Maio che in un'intervistaa Circo Massimo su Radio Capital commenta così la revisione delle clausole di salvaguardia, che per il 2020 prevede un aumento di 23,1 miliardi che diventeranno 28,7 miliardi nel 2021, secondo quanto contenuto nella relazione tecnica che accompagna l'emendamento al ddl bilancio.

STOP ANCHE DA SALVINI - Uno stop che arriva anche dall'altro vicepremier, Matteo Salvini: "L'Iva non aumenta - sottolinea il leader della Lega -. Non l'abbiamo aumentata per quest'anno", il 2019, "e non l'aumenteremo nei prossimi anni. È un altro dei regalini che abbiamo ereditato dai governi precedenti, come la fatturazione elettronica".

REDDITO DI CITTADINANZA - Commentando invece il reddito di cittadinanza, Di Maio ha spiegato che ''la questione del conto in banca no, perché è complicato fare un monitoraggio del genere. Noi usiamo l'Isee. Si parte a fine marzo, come ho sempre detto: il primo aprile no, mi rifiuterò categoricamente, le ironie si sprecherebbero. A fine febbraio-inizio marzo iniziano poi quota 100 e le pensioni minime".