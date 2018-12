"Rimettiamo le cose a posto", il post di Toninelli

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Con un post su Facebook il ministro dei Trasposti Toninelli annuncia che "manca poco all'approvazione della manovra del popolo". "Stiamo lavorando giorno e notte, e se serve anche a Natale, perché dopo anni di macelleria sociale è arrivato il momento di rimettere le cose a posto".

Si rivolge poi ai tassisti e li rassicura. "La norma che il viceministro Rixi aveva concordato con voi e con i rappresentanti degli Ncc e che è uscita dalla manovra, verrà inserita in un apposito decreto che verrà varato stasera - informa -. Non ci rimangiamo la parola. Non siamo come i vecchi partiti, con i quali abbiamo un unico legame forzato, quello di rimediare ai loro disastri".

"Il Governo vuole combattere senza sconti l'abusivismo e contemperare tutti gli interessi in gioco. Alla norma d'urgenza seguirà una riforma organica del trasporto pubblico non di linea", conclude Toninelli.