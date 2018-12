L'e-commerce in Italia è ancora al maschile

La sede di Berlino di Idealo

E' stato declinato prevalentemente al maschile l'e-commerce italiano nell'anno che sta per chiudersi. Perchè a cercare prodotti on line nel 2018 sono stati, nel nostro Paese, maggiormente gli uomini e soprattutto quelli di età compresa fra i 35 ed i 44 anni. Stando ad un'analisi realizzata da Idealo e che l'Adnkronos è in grado di anticipare, gli acquisti dei maschi italiani internettiani sono stati in maggioranza pneumatici per motocicli e per fuoristrada, pneumatici invernali ed estivi e stivali da moto. Ma le donne non sono comunque rimaste a guardare.

Se nel 2018 le intenzioni di acquisto registrate sul portale italiano di idealo sono aumentate del 20,0% rispetto allo stesso periodo del 2017, tra le categorie di prodotti maggiormente cresciute rispetto allo scorso anno sono quelle destinate ad un pubblico prettamente femminile come orecchini, prodotti solari, prodotti per la cura di viso e corpo e make up. Un settore che è cresciuto ben del 200% facendo intravedere una tendenza in rosa dell'e-commerce nazionale.