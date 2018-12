Noleggio a lungo termine, un affare per le aziende

Noleggio a lungo termine: tutti i vantaggi

I vantaggi per le aziende con il noleggio a lungo termine sono molti. Innanzitutto, terminato il periodo di durata del servizio, le possibilità sono due: restituire il mezzo di trasporto senza alcuna spesa aggiuntiva, oppure acquistarlo a un prezzo che viene stabilito al momento del noleggio. Allo stesso modo, la quota da versare mensilmente viene fissata all’inizio e il suo ammontare non può variare durante il periodo del noleggio. Per questo, le aziende sono molto propense a scegliere tale formula, visto che non devono preoccuparsi di incrementi di costi improvvisi e, una volta trascorsa la durata del noleggio, possono decidere di restituire eventuali veicoli che non utilizzano più. Inoltre, poiché i mezzi non sono proprietà dell’azienda che li noleggia, questi non perdono il loro valore e, di conseguenza, non vengono svalutati. Un altro vantaggio importante, fondamentale per le aziende, riguarda quello al quale abbiamo accennato nel paragrafo precedente. La formula del noleggio a lungo termine prevede che nella quota da versare sia tutto incluso. Quindi, non si pagano a parte il bollo e l’assicurazione, ma neanche le eventuali riparazioni per guasti improvvisi o i tagliandi. In molti casi è compresa la Kasko e sono inclusi anche la gestione del sinistro, con relativo affidamento di un’auto di cortesia, e il cambio gomme da estive a invernali. Tutto questo è particolarmente conveniente per le aziende, dal momento che non si devono preoccupare di niente: si limitano a pagare una quota fissa per avere un servizio completo. Dal punto di vista amministrativo, si riceve una sola fattura riepilogativa dove vengono citate tutte le spese punto per punto. Anche la presenza di veicoli in pronta consegna è un cardine delle società di noleggio. In questo modo i tempi di consegna vengono velocizzati e l’azienda può ricevere i mezzi di trasporto scelti entro poche settimane dalla richiesta. Il risparmio economico e la maggior semplicità nel noleggio sono evidenti e sono queste le ragioni per le quali le aziende prediligono tale tipologia di servizio, quando hanno bisogno di usufruire di uno o più mezzi