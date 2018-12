Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli

(Fotogramma)

Nel pomeriggio si è verificato un problema alla circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta Velocità Roma-Napoli per un guasto all’infrastruttura nella tratta tra Cassino e Pignataro. La Sala operativa di RFI, gestore dell’infrastruttura, ha immediatamente provveduto a instradare i treni che non erano ancora partiti da Roma e Napoli sui percorsi alternativi via Formia e via Cassino con tempi di viaggio allungati fino a 90 minuti, si legge in una nota di Fs.

Intanto le squadre tecniche di RFI, composte da oltre 20 persone, hanno raggiunto il tratto di linea interessato per ripristinare l’efficienza dell’infrastruttura prevista alle 21 per un binario ed entro le 22 su entrambi. Cinque Frecce AV sono rimaste temporaneamente bloccate lungo la linea AV e sono state fatte tornare nelle stazioni di Napoli Centrale e Roma Termini per essere successivamente inoltrate sui percorsi alternativi via Formia e Cassino.