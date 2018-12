Allarme Bce: "Manovra pesa su deficit Eurozona"

(Xinhua)

La manovra italiana pesa sul deficit dell'Eurozona. E' l'allarme lanciato oggi dalla Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile, l'ultimo del 2018. Rispetto all'esercizio dello scorso settembre, osserva l'istituto guidato da Mario Draghi, "le prospettive relative al disavanzo delle amministrazioni pubbliche dell'area dell'euro per i prossimi due anni sono peggiorate. Il più elevato disavanzo è in parte il risultato di un notevole peggioramento del saldo di bilancio previsto in Italia, in seguito all'espansione fiscale inserita nei documenti programmatici di bilancio che violerebbe gli impegni presi nell'ambito del Patto di stabilità e crescita". "Per l'area dell'euro - aggiunge la Bce - tale peggioramento si riflette in un lieve aumento della spesa primaria e una più ridotta componente ciclica".

"E' particolarmente preoccupante la circostanza che la più ampia deviazione rispetto agli impegni assunti" rispetto al Patto di stabilità e crescita "si riscontri in Italia, un paese in cui il rapporto tra debito pubblico e Pil è notevolmente elevato", sottolinea ancora la Bce nel suo bollettino mensile, nel quale indica come "necessario" il proseguimento "degli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche nel pieno rispetto del Psc. In particolare, nel caso dei paesi con elevati livelli di debito, sono indispensabili ulteriori sforzi di consolidamento per imprimere all'incidenza del debito una solida dinamica discendente, poiché il forte indebitamento rende tali Stati vulnerabili a eventuali futuri episodi di flessione economica o di instabilità dei mercati finanziari".