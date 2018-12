Dal 1° gennaio aumenta la bolletta del gas

(Fotogramma)

Rincari in bolletta in arrivo nel 2019. Dal primo gennaio si registrerà infatti un aumento della bolletta per il gas del 2,3% mentre per quella della luce si registrerà un calo dello 0,08%. E' quanto rende noto l'Arera, l'Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente.

Dopo il blocco degli oneri elettrici applicato dall’Arera nel secondo semestre 2018, la loro piena riattivazione consente per il 2019 di riportarli in equilibrio, senza alcun aumento per il prossimo trimestre della spesa per l’energia elettrica, in riduzione del -0,08% per la famiglia tipo1 in tutela (la famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui). Il più ampio utilizzo negli ultimi 2 trimestri del 2018 degli strumenti a disposizione dell’Autorità ha permesso di tutelare i consumatori, limitando la volatilità della spesa della bolletta. Per il gas dal primo gennaio si registrerà una crescita del +2,3%, legata alla dinamica delle quotazioni nei mercati all’ingrosso e all’aumento degli oneri generali gas.