Aste Btp fanno il pieno

Fanno il pieno le aste di oggi di Btp a 5 e 10 anni. Il Tesoro ha assegnato 2 miliardi di titoli di Stato con scadenza a ottobre 2023 con tasso all'1,79%, in calo dal 2,35% di novembre. Per questi Btp la richiesta era stata pari a 2,67 miliardi e il rapporto di copertura è stato dell'1,34%. Per quanto riguarda i titoli con scadenza decennale, sono stati assegnati 2,25 miliardi di quelli con termine a dicembre 2028, il cui tasso è del 2,70% contro il 3,24% di novembre. La richiesta è stata pari a 2,31 miliardi, il rapporto di copertura è stato dell'1,53%. Per la tranche con scadenza a febbraio 2028, invece, il tasso è del 2,50%. Nel corso della aste di oggi, inoltre, sono stati assegnati CCTeu a 7 anni, con scadenza settembre 2025, per un totale di 750 milioni di euro.