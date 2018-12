Reddito e quota 100, decreto a inizio 2019

(Fotogramma)

Mentre la manovra è alla Camera per il via libera definitivo, si attendono per l'inizio del 2019 i decreti per l'attuazione delle misure che stanno più a cuore al governo giallo-verde. Il decreto legge per il reddito di cittadinanza arriverà all'inizio del nuovo anno. Anche per 'quota 100' il provvedimento è atteso nello stesso periodo. A confermarlo è stato ieri il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione nella commissione Bilancio della Camera.

REDDITO DI CITTADINANZA - Il reddito di cittadinanza partirà ''il primo aprile, o a fine marzo''. ''Restano inalterati la platea dei potenziali beneficiari e la quantità massima del sostegno erogato'', ha spiegato il ministro. Lo stanziamento ''è stato rivisto a 7,1 miliardi'', rispetto a quanto prospettato all'atto della presentazione della manovra, ''ma senza modificare minimamente la portata'', ha assicurato.