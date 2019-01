Borsa: europee in rosso in scia Ws, a Piazza Affari crolla Stm

Le Borse europee archiviano in rosso una giornata appesantita dalle notizie in arrivo dagli Usa, con la decisione di Apple di tagliare le stime sui ricavi del primo trimestre ed il conseguente crollo del titolo a Wall Street. Le principali piazze del Vecchio continente, partite con il segno meno, confermano in chiusura le perdite, con Parigi e Francoforte che cedono oltre un punto e mezzo percentuale. Meno accentuate le perdite per Londra, mentre Piazza Affari recupera nel finale e limita la flessione a poco più di mezzo punto percentuale. Sul principale listino milanese da segnalare il tonfo di St Microelectronics, titolo tecnologico, condizionato dall’andamento del comparto. Le perdite superano gli 11 punti percentuali. Male anche Prysmian e Moncler che lasciano sul terreno quasi cinque punti percentuali. Sul fronte opposto Amplifon, maglia rosa, che si aggiudica un progresso di oltre quattro punti percentuali, seguito da Unipol e Unipol Sai. Bene anche la Juve, che guadagna un punto percentuale, mentre resta sospeso il titolo di Banca Carige per decisione della Consob.