Reddito, a chi spetta

Arrivata la bozza del decreto sulla manovra con reddito di cittadinanza e Quota 100. Per quanto riguarda il reddito, lo potrà richiedere chi è in possesso di un Isee inferiore ai 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30mila euro; un valore patrimoniale mobiliare non superiore ai 6mila euro, soglia accresciuta di 2.000 euro per ogni componente familiare, fino a un massimo di 10mila euro, e di 5.000 euro per ogni componente con disabilità, si legge.

CHI NO - Non ne hanno diritto "i soggetti che si trovano in stato detentivo" e "coloro che sono ricoverati in istituti di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica".



DECADENZA - Inoltre, secondo quanto si legge nella bozza del decreto nell'articolo 7, dedicato a 'Cause di decadenza e sanzioni', chiunque nell'ambito della procedura di richiesta del reddito, con dolo, fornisce dati e notizie non corrispondenti al vero, incluso l'occultamento di redditi e patrimoni a fini Isee o di dichiarazioni fiscali, al fine di ottenerlo, "è punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre alla decadenza del beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo".