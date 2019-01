"Rischio 3 mld reddito a chi lavora in nero"

"E visto che per l’anno in corso ai beneficiari del reddito di cittadinanza il Governo erogherà 6 miliardi di euro, verosimilmente la metà della spesa, pari a circa 3 miliardi di euro, potrebbe finire nelle tasche di persone che non ne hanno diritto" sottolinea l'associazione che cita "l'art. 1 commi 255-258 della legge di Bilancio 2019", secondo il quale "il 'Fondo per il reddito di cittadinanza' avrà una dotazione per l’anno in corso pari a 7,1 miliardi di euro. A questo importo vanno sottratti 1 miliardo destinato ai Centri per l’impiego e 10 milioni per il funzionamento di Anpal Servizi Spa. Pertanto, ai beneficiari di questo provvedimento saranno erogati poco meno di 6,1 miliardi di euro".

"A causa dell’assenza di dati omogenei relativi al numero di lavoratori in nero presenti in Italia che si trovano anche in stato di deprivazione, non possiamo dimostrare con assoluto rigore statistico questa tesi. Tuttavia - afferma il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo - vi sono degli elementi che ci fanno temere che buona parte dei percettori del reddito di cittadinanza potrebbe ottenere questo sussidio nonostante svolga un’attività lavorativa in nero, sottraendo illegalmente alle casse dello Stato un’ingente quantità di imposte, tasse e contributi previdenziali. In altre parole, l’Amministrazione pubblica, al netto delle misure di contrasto previste, sosterrà con il reddito di cittadinanza un pezzo importante dell’economia non osservata".