Costa: "Mai firmato per le trivelle"

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa (FOTOGRAMMA)

"Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò". A chiarirlo ancora una volta è il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che in post su Facebook sottolinea: "In questi giorni si sta scrivendo e dicendo tanto sul tema delle trivelle. Ve ne ho già parlato il 30 dicembre" ma "poiché qualcuno fa - anche in mala fede - confusione, occorre ribadirlo".

"Non sono diventato ministro dell'Ambiente per riportare l'Italia al Medioevo economico e ambientale" ha aggiunto. "Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione - ha scandito Costa -. Voglio che sia chiaro".