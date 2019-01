Tremila gilet arancioni a Bari, no a incontro domani con Centinaio

La protesta dei gilet arancioni

Sull'onda lunga dei gilet gialli a Parigi arriva in piazza a Bari la mobilitazione dei 'gilet arancioni'. Oltre tremila agricoltori pugliesi che con i loro trattori hanno riempito questa mattina piazza Prefettura per protestare contro il governo nazionale e la Regione Puglia. Sono indignati e chiedono il riconoscimento dello stato di calamità dopo le gelate di febbraio 2018, oltre a interventi mirati e decisi contro la xylella. Domani però fanno sapere che non parteciperanno all'incontro convocato dal ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio presso il Mipaaft a Roma per non confondersi con le bandiere gialle degli agricoltori della Coldiretti che, proprio domani si agiteranno sotto al ministero, per manifestare dissenso alla manovra.

"Sarebbe un grandissimo segnale di cambiamento se il Ministro venisse a Bari non a parlare con una delegazione dei gilet arancioni o col portavoce, ma con tutti gli agricoltori. In alternativa siamo pronti ad incontrarlo insieme a tutte le altre delegazioni che riterrà di invitare ma in una data diversa da quella di domani". Così Onofrio Spagnoletti Zeuli, portavoce dei Gilet Arancioni, comunica la decisione di rinunciare all’incontro convocato dal ministro per domani a Roma, all’indomani del grande successo del presidio di Bari. I Gilet Arancioni chiedono il riconoscimento dello stato di calamità dopo le gelate di febbraio 2018, interventi mirati e decisi contro la xylella, seguendo la scienza e non i santoni, e lo sblocco delle risorse del Psr impantanato tra mille rivoli burocratici.

"Qui ci sono oltre tremila persone, uomini e donne della terra, che si sono uniti spogliandosi di qualsiasi identità e sposando solo la causa della terra - ha continuato Spagnoletti Zeuli -. Noi ringraziamo il Ministro Centinaio per averci invitato domani a Roma, ma non parteciperemo all’incontro perché non intendiamo prestare il fianco a chi organizza, guarda caso proprio domani, un’altra sceneggiata dopo quella del 31 dicembre sotto la Regione Puglia, stavolta proprio sotto il Ministero luogo dell’incontro, per prendersi meriti che proprio non ci sono e per issare ancora una volta la bandiera dell’arroganza alla faccia dei problemi veri degli agricoltori e degli Olivicoltori pugliesi"."Per tutti noi vengono prima e sopra ogni cosa i problemi degli agricoltori, poi le bandiere e le sigle", ha concluso Spagnoletti Zeuli.