Borsa: europee chiudono positive, a Milano giù banche

Le Borse europee archiviano in progresso la seduta odierna di scambi. Dopo un’apertura all’insegna della cautela, in attesa degli sviluppi sulla questione dazi tra Usa e Cina, le principali piazze del Vecchio continente hanno lasciato spazio all’ottimismo con indici in progressiva crescita, complice il buon avvio di Wall Street. I guadagni oscillano tra mezzo punto e un punto percentuale, con Parigi a guidare la lista. Piazza Affari resta più debole, zavorrata dalle banche che dopo una partenza brillante, sulla scia dell’approvazione, da parte del governo, di un decreto legge per Banca Carige, chiudono le contrattazioni in rosso: Bper, maglia nera, cede oltre due punti percentuali, seguita da Ubi, Banco Bpm e Unicredit. Lo spread sale e raggiunge quota 273 punti base, rispetto ai 266 registrati in apertura. Sul fronte opposto, brilla Amplifon: il titolo guadagna quasi sei punti percentuali, seguito da Finecobank, in crescita di oltre quattro punti percentuali. Bene anche Brembo, Pirelli e Ferrari.