Padoan: "Carige salvata con strumenti dei governi precedenti"

"Il governo avrà avuto le sue ragioni per agire così rapidamente con Carige ed è stato importante che avesse a disposizione strumenti prodotti da governi precedenti per gestire le situazioni di difficoltà". Così all’Adnkronos l’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan che, nel ribadire come "il sistema bancario rimanga comunque solido", si è detto "fiducioso che con questo intervento la banca si metterà sulla traiettoria di uno sviluppo sostenibile".

"Adesso - ha proseguito Padoan - è necessario adeguarsi a un quadro regolamentare che richiede aggregazioni. Mi auguro che le banche italiane trovino adesso le giuste indicazioni per arrivare a strategie di aggregazione", ha concluso l’ex ministro.