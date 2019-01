Verde, mobili, energia: tutti gli sconti per casa

(FOTOGRAMMA)

Bonus casa, bonus mobili e bonus verde: si va avanti. "Confermata la misura 'potenziata' - rispettivamente, al 50 e al 65% - delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelli finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici". E sono stati confermati anche il bonus mobili e il bonus verde, ricorda 'Fisco Oggi', rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate. Proroga sancita dalla legge di Bilancio, ai commi 67 e 68 dell'articolo 1, sul tema delle disposizioni agevolative per il 2019.



"In particolare, il comma 67 interviene sugli articoli 14 ('detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica') e 16 ('proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili') decreto legge 63/2013; il comma 68, invece, sull’articolo 1, comma 12 ('bonus verde'), della legge 205/2017".



LE PROROGHE - Per la disciplina del bonus per gli interventi di riqualificazione energetica, queste le modifiche apportate: "Prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d’imposta nella misura maggiorata del 65%, introdotta per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013". E ancora: "Prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d’imposta al 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro. L’intervento è agevolabile se conduce a un risparmio di energia primaria (Pes) pari almeno al 20%. Questa tipologia di lavoro era stata ammessa all''ecobonus' per il solo 2018 dalla legge di bilancio dello scorso anno".

FINESTRE E INFISSI - Confermata poi la "riduzione della detrazione al 50%, sancita dalla legge di bilancio 2018, per le spese relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi" e "schermature solari, nonché alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A"; ed è stata "estesa anche alle spese sostenute nel 2019 la detrazione del 50% per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro".

EDILIZIA - Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, "è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef nella misura maggiorata del 50%, fino a una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, introdotta per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012".

BONUS MOBILI - Inoltre, per la detrazione che spetta - a chi già fruisce del 'bonus ristrutturazioni' in misura maggiorata - per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) "finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, l’agevolazione è ora riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018". Detrazione che va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e nella misura del 50% delle spese sostenute, da calcolare su un importo non superiore a 10mila euro per unità immobiliare, "considerato, per gli interventi effettuati nel 2018 o per quelli iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, al netto delle spese 2018 per le quali si è fruito della detrazione".

BONUS VERDE - Prorogato infine per il 2019 il 'bonus verde', "la detrazione Irpef del 36% (calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo), che era stata introdotta per il solo 2018 dalla precedente legge di bilancio". L'agevolazione riguarda interventi per la 'sistemazione a verde' di "aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili" ricorda 'Fisco Oggi'. Detrazione che spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne di edifici condominiali.