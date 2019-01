Benzina e diesel, tornano i rialzi

Foto di repertorio (Fotogramma)

Dopo quasi tre mesi di assenza si rivedono i rialzi sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo nuovamente in crescita, infatti, Eni ha ritoccato al rialzo di 1 centesimo i prezzi raccomandati della benzina e del diesel. Sul territorio, intanto, prezzi praticati senza scosse, in attesa di recepire il movimento del Cane a sei zampe e di osservare eventuali interventi delle altre compagnie. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,494 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,479 a 1,530 euro/litro (no-logo a 1,485). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,427 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,419 a 1,452 euro/litro (no-logo a 1,414).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,632 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,622 a 1,742 euro/litro (no-logo a 1,535), mentre per il diesel la media è a 1,565 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,576 a 1,667 euro/litro (no-logo a 1,463). Il Gpl, infine, va da 0,649 a 0,670 euro/litro (no-logo a 0,643).