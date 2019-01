Q8, Giuseppe Zappalà nuovo ad

Giuseppe Zappalà

Il consiglio di amministrazione della Kuwait Petroleum Italia SpA ha nominato amministratore delegato Giuseppe Zappalà, attuale direttore finanza controllo acquisti IT e planning. E' quanto si legge in una nota.

Giuseppe Zappalà, 58 anni, laureato in economia e commercio, master in business administration, è entrato in Q8 nel 1988, ove ha ricoperto, in Italia ed all’estero, ruoli di crescente responsabilità e complessità in diversi ambiti: commerciale, finanziario e pianificazione strategica. E’ presente, inoltre, nei consigli di amministrazione di società controllate e partecipate dal gruppo Q8. E’ altresì membro della giunta di Assonime.

A seguito delle deliberazioni odierne, il consiglio di amministrazione della Kuwait Petroleum Italia S.p.A., risulta attualmente composto da: Azzam Almutawa (presidente), Giuseppe Zappalà (AD), Naser Ben Butain, Raffaele Iollo, Livio Livi, Mauro Strassera.