Terzo settore, stop aumento Ires

(Fotogramma)

Per il Terzo settore l'Ires al 24% in vigore dal primo gennaio non diventerà mai operativa. Ad assicurarlo è il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. "Il governo - spiega all'Adnkronos - si appresta a introdurre nel Dl semplificazioni all'esame del Parlamento o in quello su reddito e pensioni in arrivo la prossima settimana una norma che abrogherà l'aumento. Alle coperture - assicura Durigon - stanno lavorando al Mef. Penso siano state già trovate". Quanto invece al riordino delle agevolazioni al No profit, spiega Durigon, "il quadro sarà rivisto dal governo entro i prossimi 6 o 7 mesi quando dovrebbe arrivare il via libera Ue al registro unico delle imprese sociali".