Costa ad 'AdnKronos Live': "Se nessuno viola contratto, governo durerà"

"Se nessuno viola il contratto, durerà tutta legislatura e oltre". E' quanto dice il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ospite di 'AdnKronos Live', parlando del governo guidato da Conte.



In studio, moltissimi i temi affrontati dal ministro: dal problema dei rifiuti di Roma, per il quale "non c'è emergenza all'orizzonte", passando alle trivelle, fino alla Tav per la quale, ricorda il ministro, bisogna aspettare "prima l'analisi costi-benefici".





RIFIUTI ROMA - La questione dei rifiuti nella Capitale "non è un'emergenza", un rischio "che non si affaccia all'orizzonte di Roma, né della Regione Lazio", anche per motivi amministrativi, sottolinea Costa, perché "l'emergenza va definita con atti amministrativi e nel caso di specie non è mai stata sollevata una vicenda giuridico amministrativo di emergenza".



Per il ministro dell'Ambiente, "la novità è che Regione e Comune sono allo stesso tavolo. Le cose si stanno muovendo: il piano regionale dei rifiuti è prossimo a uscire, la Città metropolitana ha individuato le 'aree bianche' dove è possibile fare determinati impianti e adesso, nell'ambito del piano regionale della regione, verranno individuate le tipologie di trattamento da fare. Il percorso si sta definendo e non è poco".



DIFFERENZIATA - "Roma ha bisogno di fare una bella differenziata - aggiunge -, cosa finora sconosciuta alla città e che ora invece è partita. Sono stati consegnati quasi 200mila kit ed è una novità importante, è l'inizio di un percorso per arrivare alla vera soluzione che è la differenziata spinta".



"Poi - aggiunge Costa - che ci sia necessità di nuovi impianti è evidente. Il discorso è collegato al piano regionale dei rifiuti, le aree bianche sono state individuate dalla città metropolitana e adesso, nell'ambito del piano regionale di rifiuti, verranno individuate le tipologie di trattamento da fare. Per esempio, gli impianti di compostaggio - prosegue - l'umido è uno degli elementi importanti della raccolta differenziata ma anche della produzione di rifiuti" e può contribuire "a ridurre la termovalorizzazione fino ad annullarla".

TAV - Poi, alla domanda su una sua valutazione sull'impatto ambientale della Tav, Costa dice: "Imbarazzante come risposta, perché è antipatico che un ministro che nomina una commissione autonoma, che deve rimanere autonoma, possa dire cosa ne pensa".



"Qualsiasi cosa io possa dire - aggiunge - incido sulle valutazioni della commissione e da ministro e generale dell'Arma non è il mio stile. Voglio che loro lavorino sereni, completamente liberi dalla politica".



TRIVELLE - "Vediamo l'emendamento e mettiamoci a tavolino. Si arriverà sicuramente ad una sintesi'' dice ancora il ministro dell'Ambiente in merito all'emendamento 'Blocca Trivelle' che sarà presentato dal M5S nel decreto Semplificazioni ma che, al momento, non trova l'appoggio della Lega.

''Aspettiamo che gli emendamenti facciano sintesi per andare a capire fin dove si riesce a colloquiare nell'ambito della maggioranza, ma io direi di andare anche oltre perché le migliori risoluzioni politiche si hanno quando riguardano tutto l'arco costituzionale'' aggiunge il ministro, sottolineando che sul tema delle trivellazioni ''non si può non tener conto delle valutazioni ambientali, che sono fondamentali, e del piano aree che ancora non abbiamo''. Per Costa, "dobbiamo ipotecare il meno possibile il nostro pianeta''.

ACQUA - La legge sull'acqua bene comune, annunciata dal Presidente della Camera Roberto Fico, "mi piacerebbe che prevedesse il ritorno della competenza al ministero dell'Ambiente" aggiunge. "L'acqua pubblica è una grande realtà che noi dobbiamo realizzare al più presto: se ritornasse nella gestione di una 'Direzione Generale Acque' al ministero dell'Ambiente sarebbe anche un'altra conquista perché lo Stato è il vero referente del sistema acque" continua Costa, che sottolinea "senza per questo danneggiare i lavoratori: i posti di lavoro si devono e si possono aumentare. Aspettiamo tutti con impazienza che la legge venga incardinata alla Camera e che si approvi al più presto".