Draghi: "Economia più debole del previsto"

(Afp)

"Gli sviluppi recenti dell'economia" nell'Eurozona " sono stati più deboli del previsto e le incertezze, in particolare connesse a fattori globali, restano prominenti. Quindi, non c'è spazio per abbassare la guardia; serve ancora un ammontare significativo di stimolo di politica monetaria, per sostenere l'ulteriore rafforzamento delle pressioni e gli sviluppi dell'inflazione nel medio termine". Così il presidente della Bce, Mario Draghi, intervenendo nella sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. "La nostra guidance sui principali tassi della Bce, rafforzata dal considerevole stock di attivi che abbiamo acquistato, continua a fornire il grado necessario di orientamento accomodante della politica monetaria, perché l'inflazione converga in modo sostenuto verso il nostro obiettivo", cioè vicina ma inferiore al 2%, dice Draghi.

Durante la plenaria Draghi sottolinea poi che "l'indipendenza" della Bce in merito agli "strumenti" che può utilizzare per adempiere al proprio mandato è "fondamentale" per avere una "politica monetaria efficace, perché consente alla banca centrale di reagire agli choc rapidamente e in modo flessibile, specialmente in circostanze eccezionali".

"Oggi - rileva ancora - possiamo dire che l'Eurozona è emersa da una crisi così seria da minacciare, a tratti, la sua esistenza". "Ne siamo usciti - rimarca - prima di tutto per la resilienza, l'energia, la capacità imprenditoriale dei cittadini europei, come pure per la loro fiducia nell'impegno dei leader per l'euro".