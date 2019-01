McDonald's assume

(Fotogramma)

McDonald's continua il piano di investimenti nelle città di Milano e Roma annunciando nel mese di gennaio 180 assunzioni - di cui 100 a Roma e 80 Milano -. Nel capoluogo lombardo, dopo il recente annuncio delle 40 assunzioni a Cinisello Balsamo, è stata annunciata l'apertura delle selezioni online per 40 posti nel nuovo ristorante in Via Dante.

"I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che ne valorizzerà skills e punti di forza, dando l'opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo" si legge in una nota di McDonald's.

A Milano, entro il 23 gennaio, i candidati interessati a lavorare nel nuovo ristorante di Via Dante a Milano potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito mcdonalds.it rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse etc) e inserendo il proprio cv. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare le aree comportamentali di forza dei candidati. A Roma, invece, McDonald's cerca 100 persone da inserire nei propri ristoranti. La candidatura deve essere inviata entro il 20 febbraio prossimo, sempre sul sito mcdonalds.it.

Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald's, riceveranno una convocazione con data e orario e avranno accesso ai colloqui individuali. Il McItalia Job Tour, che avrà luogo nella prima metà di febbraio, è l’evento itinerante di selezione del personale di McDonald’s, e sarà l’occasione per i candidati di ottenere tutte le informazioni sull’azienda, grazie alla presenza di crew, hostess e manager che già lavorano nei ristoranti della zona e che possono raccontare la propria esperienza.