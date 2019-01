Le Borse europee chiudono positive, piatta Milano, dopo una seduta senza particolari slanci. Lo spread tra Btp e Bund chiude a 268 punti base. A Piazza Affari corre il titolo Juventus in rialzo di oltre il 7%, in progresso anche la galassia Agnelli. Male il comparto bancario: maglia nera per Ubi Banca che cede quasi il 5%, flessioni oltre il 4% anche per Bper, Unipol e Banco Bpm.