Recuperate 186mila tonnellate l'anno di olio lubrificante usato

In Italia il valore economico dell’olio usato è rilevante, grazie al recupero annuo di 186.000 tonnellate, il 99% delle quali avviate a riciclo tramite rigenerazione, con un significativo risparmio sulla bilancia energetica del Paese. In particolare l’olio usato raccolto nel 2018 proviene per la gran parte dal settore industriale. Sono i dati aggiornati del sistema Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati che oggi a Roma ha siglato il Protocollo d'intesa con Confindustria per dare il via a CircOILeconomy.