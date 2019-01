Congedo papà, novità per il 2019

(FOTOGRAMMA)

Congedo papà, novità in arrivo. "Per l'anno solare 2019 salgono a 5 i giorni di congedo obbligatorio per i papà", fa sapere via Twitter l'Inps. Sia l'obbligatorio che il facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, sono "fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio" ricorda inoltre l'istituto sul proprio sito.



Per il 2019 "l'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2017) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio". Inoltre, sempre per quest'anno, è confermata "la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre".