Colf e badanti, aumentano gli stipendi

(FOTOGRAMMA)

Aumentano gli stipendi di colf, badanti e baby sitter. Dal 1° gennaio di quest'anno, infatti, cresce la loro busta paga per effetto della variazione dell'indice Istat che, nel 2019, è cresciuto di più rispetto al passato. Questo significa che potranno ricevere fino a 15 euro, nel caso delle figure più specializzate.



Ai lavoratori conviventi dovranno essere riconosciuti aumenti in busta paga che vanno dai 7 euro al mese per i domestici alle prime esperienze (livello A) fino ai 15 per quelli più specializzati, come nel caso dell’assistente alla persona non autosufficiente formata (livello DS), fa sapere la Fidaldo (Federazione nazionale dei datori di lavoro domestico) dopo aver sottoscritto le nuove tabelle retributive al ministero del Lavoro assieme a Assindatcolf, Nuova Collaborazione Adld e Adlc.



GLI AUMENTI - Nel dettaglio di questi aumenti a carico delle famiglie, alla classica colf (livello B) dovrà essere riconosciuto un aumento mensile di 8,97 euro, che sale a 9,61 per le baby sitter che assistono bambini sopra i 3 anni (livello BS) e arriva a 10,89 euro per la classica badante (inquadrata al livello CS).

I CONTRIBUTI - Cedolini lievemente più 'pesanti' anche per i domestici ad ore che, mediamente, percepiranno un incremento della retribuzione di circa 7 centesimi (6 centesimi in più per la colf, 7 per la baby sitter e 8 per la badante). Attesa ora la tabella relativa ai nuovi valori orari dei contributi Inps per il 2019.