Come avere sconti su gas e luce

Le famiglie numerose a basso reddito o con comprovati disagi economici hanno diritto a degli sconti sulle bollette di luce e gas, rivolgendosi ai Caf territoriali o al Comune di residenza. Questo misura di aiuto sociale è stata introdotta nel 2009, e il nuovo Governo li ha confermata anche per il 2019. Per ottenere lo sconto sulle bollette di luce e gas bisogna compilare l'apposito modulo di richiesta (presso il Caf o l'ufficio del Comune) e allegare il certificato ISEE per il 2019. Tale richiesta non è soggetta ad alcun costo.

Lo sconto su luce e gas è subordinato al rispetto di precisi requisiti: in primo luogo il richiedente deve essere un cliente domestico, titolare di utenze gas e luce con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, in secondo luogo, il suo ISEE non deve superare un importo determinato. Nello specifico, il bonus luce e gas è concesso solo a chi dichiara un ISEE 2019 non superiore a 8.107,5 euro e, per le famiglie con almeno 3 figli a carico, non superiore a 20.000 euro. A questi limiti se ne aggiunge anche un altro: il patrimonio mobiliare del richiedente non deve superare i 6.000 euro, tale soglia, inoltre, va accresciuta di 2.000 euro per ogni figlio successivo al primo e di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo, fino a un massimo di 10.000 euro.

Chi soddisfa i requisiti richiesti ottiene uno sconto proporzionato alla dichiarazione ISEE che viene applicato direttamente alla cifra indicata sulle bollette di luce e gas. Lo sconto si estende per un arco temporale di 12 mesi ed è rinnovabile presentando una nuova richiesta, nelle medesime modalità, entro e non oltre 2 mesi dalla scadenza prevista. Per il momento non è ancora chiaro se gli sconti su luce e gas per il 2019 saranno un beneficio alternativo oppure si potranno cumulare al tanto atteso reddito di cittadinanza.