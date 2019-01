Treu: "In manovra pochi stimoli alla crescita"

(Fotogramma)

L'introduzione di una serie di "paletti" e della "clausola di salvaguardia" per il controllo della spesa pubblica su reddito di cittadinanza e quota 100 sono giusti per il presidente del Cnel Tiziano Treu secondo il quale la manovra non contiene adeguate misure per la crescita.

"E' bene che ci sia una clausola di salvaguardia, soprattutto con l'aria che tira sul fronte economico", afferma all’Adnkronos l'ex ministro del Lavoro secondo il quale "ci vogliono politiche economiche che producano lavoro. Il vero punto di crisi di tutta la manovra, oltre al fatto che si spendono molti soldi per gli anziani, il welfare e reddito minimo è che non ci sono sufficienti stimoli alla crescita. Ci vorrebbero più investimenti allo sviluppo".

Oltre al fatto, che "le risorse destinate per l’aiuto ai poveri sono messe in modo indifferenziato - sostiene Treu a proposito del reddito di cittadinanza - inoltre con gli strumenti in pista sarà difficile che gli strumenti siano pronti in tempo, per i sevizi all’impiego magari ci vorranno due anni. Il rischio è che in un momento di urgenza come questo, i soldi vengano messi per l’assistenza. L’idea è buona ma l’applicazione rischia di essere dubbia".

Per quanto riguarda quota 100 nel testo "sono rimasti provvedimenti specifici come per i precoci, ape sociale e opzione donna che ho sempre ritenuto efficaci per bisogni effettivi - osserva Treu - non si sa però quanti beneficeranno di quota 100 perché non ci sono tagli ma dei disincentivi".

Nel caso poi del Tfr agli statali Treu afferma: "Immagino che saranno molto insoddisfatti sia per il fatto che bisogna dare il preavviso e sia sull’entità del Tfr che sarà riscosso. Tutte queste cose rendono incerto l’utilizzo di quota 100 e il ricambio generazionale non è così automatico come si immagina". "Diciamo che è un provvedimento dall’andamento incerto e preoccupante perché implica costi indifferenziati e rischiamo di sforare il budget, dunque è bene aver messo la clausola di salvaguardia" sintetizza il presidente del Cnel.