Banche, Tronchetti contro Di Maio

Foto Adnkronos

"Il dottor Tronchetti non ha mai preso finanziamenti da nessuna banca, italiana o straniera, senza poi restituire il capitale e pagare gli interessi come possono dimostrare i documenti, i banchieri e i funzionari che, negli ultimi 40 anni, si sono succeduti ai vertici degli istituti di credito. È grave e preoccupante che un Ministro della Repubblica e Vice Premier faccia affermazioni non verificate e infondate". E' quanto spiega il portavoce di Marco Tronchetti Provera, sottolineando che l'imprenditore "si riserva ogni azione legale".