Bonanni: "Cgil torni al riformismo"

(Foto Fotogramma)

La Cgil "ritrovi la strada del riformismo" e abbandoni quella del "populismo sindacale" che ha intrapreso negli ultimi 15 anni, o "tutto il sindacato ma anche la Cgil, sarà perduta". E l’appello che l’ex segretario generale Cisl, Raffaele Bonnani, conversando con l’Adnkronos rivolge alla Confederazioni di Corso Italia alla vigilia del congresso che si aprirà domani a Bari. Un riformismo che porti il sindacato a una rinnovata unità sindacale, più autentica, dice, fondata su un "patto di azione comune" sia con le imprese, "per vincere la sfida della produttività", sia sul fronte della "democrazia" per "l’attuazione dell’art. 46 della Costituzione".

Durigon: "Cgil deve trasformarsi"

"Non mi pronuncio sul toto-candidati, che è problema che riguarda il congresso, ma annoto che la Cgil ha avuto stagioni importanti di sostegno al riformismo, Di Vittorio, Lama..., stagioni che ha abbandonato, condizionando anche le altre confederazioni, per abbracciare invece la strada del populismo sindacale". Una scelta questa, prosegue, che ha avuto nello scontro con la Fiat su Pomigliano il suo culmine e l’esempio più lampante: "Che poi sappiamo tutti come è andata a finire", aggiunge Bonanni ricordando come quel feroce braccio di ferro tra la Cgil e l’allora ad Sergio Marchionne fu fatto "in totale spregio alle leggi dell’economia, del mercato e a buon senso stesso" dando luogo "ad una stagione sindacale rovinosa sia per la democrazia che per l ‘unità sindacale".

Lannutti: "Sindacati sono ormai comitati d'affari"

La Cgil dunque apra una nuova stagione riformista: "Ritorni cioè ad occuparsi dell’economia del Paese, torni a credere nell’idea che la liberazione delle persone avvenga in una condizione di sviluppo economico perché primum vivere deinde philosophari: abbandoni la rivendicazione sterile per dare una mano alla ricostruzione dell'economia", ribadisce Bonanni che affida questa "svolta" alla dirigenza media piu’ che ai vertici del sindacato. "Se i delegati al congresso non avranno questo coraggio è tempo perso: o si avrà questo sussulto o il sindacato, tutto il sindacato, sarà perduto". E la Cgil? "Anche la Cgil sarà perduta", conclude.