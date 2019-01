'Fare rete per bonificare la rete', incontro su fake news al Cnel

Foto di repertorio (Fotogramma)

Contrastare il dilagare delle fake news attraverso una rete tra addetti ai lavori, coinvolgendo il mondo della scuola, dell’università, delle professioni e delle forze dell’ordine. E' l’obiettivo di 'Vero o falso? Promuovere i luoghi affidabili del web, combattere le fake news. Fare rete per bonificare la rete', che si terrà mercoledì 23 gennaio (ore 14), a Roma, al Cnel (Aula Parlamentino - viale David Lubin 2).

L’incontro, che assegna 4 crediti formativi ai giornalisti partecipanti che si iscriveranno sulla piattaforma Sigef, è organizzato dall’associazione Qualitynews Italia, associata a Confassociazioni, che fin dalla sua costituzione opera per promuovere la cultura della qualità dell’informazione su web e la diffusione di 'luoghi della comunicazione' affidabili, ed è patrocinato dalla presidenza del Senato e Confassociazioni.

Media Partner sono Adnkronos, RQL Network, RADIOinblu; i portali affaritaliani.it, lavocedinewyork.com, tribunapoliticaweb.it. Il convegno si svolge a pochi giorni di distanza dallo studio pubblicato sulla rivista Science Advanced secondo cui sono gli over 65 a condividere più spesso le fake news.

Previsti gli interventi di: Tiziano Treu, presidente Cnel; Dario Tiengo, presidente Quality News Italia; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni; Stefano Colla e Filippo Piervittori, vicepresidenti Qualitynews; Giorgio De Michelis, docente Università Milano-Bicocca e vicepresidente fondazione Irso; Franco Casali, membro Accademia delle Scienze di Bologna; Francesco Pira, sociologo e docente Università di Messina; Angelo Maria Perrino, direttore affaritaliani.it; Stefano Vaccara, direttore lavocedinewyork.com e corrispondente Radio Radicale (in collegamento); Giancarlo Ricci, direttore Microsoft News Italia e Paesi del Mediterraneo; Pawel Zorzan Pawel ‘okno’ Zorzan Urban, cofounder senior cyber security manager Brat; Massimo Gava, editore del trimestrale Dante e di dantemag.com (in collegamento da Londra); Domenico Navarra, giurista specializzato in tecnologia e innovazione; Anna Zollo, direttore di frodialimentari.it. E’ invitato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti.

"L’obiettivo - afferma Dario Tiengo - è svolgere non solo un’ampia sensibilizzazione verso le fake news ma anche sviluppare strumenti e indicazioni per individuare i siti e i portali che rispondono a reali criteri di qualità. Questo per noi significa promuovere i luoghi affidabili della rete, costruire strumenti di controllo che utilizzino la tecnologia insieme alla validazione, che può venire solo dal fattore umano. A sostenere questa strategia concorrono l’informazione puntuale, l’educazione alla verifica e il fare rete per bonificare la rete".

"La quantità - aggiunge Angelo Deiana - di notizie e soprattutto la velocità crescente di diffusione generata dai social rendono veramente complesso anche per i più esperti trovare ‘il punto d’ombra’ di una fake news. E’ per questo che dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo di analisi sull’autorevolezza delle fonti da cui sono diffuse le notizie. Uno sforzo che deve vedere il concetto di rete come sistema di protezione ed educazione preventiva di coloro che sono più vulnerabili. E’ compito non facile ma su cui, durante il convegno, faremo proposte concrete, efficaci e di semplice attuabilità".