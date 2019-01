Camusso lancia l'appello all'unità

(Fotogramma)

"E' una scelta obbligata, l'unica che potrebbe fare la differenza, che guarda ad un orizzonte nuovo" e che "salvaguarda e rafforza l'autonomia". Così il leader Cgil uscente, Susanna Camusso , dal palco del XVIII congresso, rilancia l'unità sindacale. Una unità che parta dalla volontà "di dare voce alla rappresentanza sociale oggi sconosciuta alla politica", prosegue proponendo di mettere al primo punto della ritrovata agenda unitaria "la condivisione sulla situazione e la fondamentale importanza dell'unità del mondo del lavoro". Un cantiere, dunque, "che rafforzi ed estenda la rappresentanza di base".

NUOVO SEGRETARIO GENERALE - Un appello all'unità che si allarga anche al suo stesso sindacato, chiedendo che non si spacchi sulla nomina del nuovo segretario generale. "Non rinunciamo a una idea unitaria della Cgil e del suo gruppo dirigente. Sarebbe incomprensibile il dividerci a posteriori", ha detto, perché "la Cgil non si merita divisioni, non se lo meritano i nostri iscritti". Un appello che non rinuncia però ad una stoccata nei confronti di chi, in maniera "surreale", mentre "si svolgevano i congressi tutti unitari si dedicava alla delegittimazione del lavoro della segreteria", dice ancora Camusso. Una cosa questa che "non ha fatto bene alla Cgil, alla sua autorevolezza", commenta. E ribadisce: "Ho sempre lavorato a una soluzione unitaria sul segretario generale e sulla segreteria". "L'assenza di un progetto per il Mezzogiorno non solo dice di un'idea malata dell'unità nazionale, del considerarlo esclusivo luogo di consumi per la produzione del Nord, ma conferma l'assenza di qualunque idea e soluzione per gli squilibri strutturali del Paese: il Mezzogiorno, le aree interne, le periferie". E si "indigna" per una politica "che vuole proporci un Mezzogiorno popolato di persone sdraiate su un divano alla ricerca di un sussidio". Ben altra , aggiunge, "è la cultura delle nostre regioni meridionali e se chiamano il lavoro "faticare" questo non sottende un rifiuto, semmai la consapevolezza di cosa vuol dire lavorare, la responsabilità che ne deriva, la libertà che potrebbe permettere".

MANOVRA - Dal palco torna ad attaccare la manovra di governo. "La legge di bilancio ci indebita drammaticamente, 53 miliardi, per i prossimi 2 anni; non ha priorità e risorse per gli investimenti nel 2019 anzi paralizza quelli in essere, e cancella le prospettive almeno per il 2020 e 2021. Per questo, e ancor di più di fronte alla diminuzione della produzione industriale e agli avvisi di Banca d'Italia sulla recessione tecnica, serve una reazione anticiclica". E dà appuntamento alla mobilitazione proclamata per il 9 febbraio: una iniziativa "dall'obiettivo ambizioso: una grande manifestazione che porti all'apertura di una vera e propria vertenza con il Governo", annuncia. Una iniziativa su cui il sindacato deve prepararsi con cura, con "un forte e straordinario rapporto con lavoratori. Perché il rancore, l'insofferenza, la delusione verso la politica che ha governato le stagioni che abbiamo alle spalle, è tutt'altro che sopito", dice, e superare, "quel rumore di fondo, un po' ossessivo e continuo che utile a costruire paure, a nascondere l'assenza di progetto, l'iniquità dei provvedimenti".

LA PROSSIMA SFIDA - La Cgil, avverte, sarà in campo nella prossima campagna elettorale. Difendere e riformare l'Europa a partire dai diritti del lavoro, dall'aumento dei salari, dalle tutele di sicurezza sociale. Una partita difficile "senza uno scatto di tutto il mondo del lavoro". "Noi con Cisl e Uil ci saremo in coerenza alle nostre battaglie, perché memori e convinti di uno slogan che cito non perché è il bicentenario, ma perché è una delle condizioni per far risorgere una sinistra oggi in preda a processi autodistruttivi, per ridare senso ad una alternativa: "Lavoratori di tutto il mondo unitevi!", dice ricordando il Manifesto del partito Comunista. La Cgil, dunque, si farà "parte attiva nella campagna elettorale", ne discuterà anche con Confindustria, dice ancora Camusso perché "essere europei è una scelta di prospettiva e di campo rispetto alle destre e ai nazionalismi".