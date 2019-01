Mastercard, maxi multa da Ue

(Foto Adnkronos)

Maxi multa dalla Commissione europea a Mastercard. La Dg Concorrenza ha multato la società attiva nei sistemi di pagamento per circa 570 mln di euro, per aver "limitato la possibilità dei commercianti di beneficiare delle migliori condizioni offerte dalle banche con sede in altri Paesi del Mercato unico, in violazione delle regole antitrust". Mastercard ha collaborato con la Commissione e per questo ha ottenuto uno sconto del 10% sulla sanzione.

Per la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager "i consumatori europei usano le carte di pagamento ogni giorno, quando comprano cibo o vestiti, oppure quando fanno shopping on line. Impedendo ai commercianti di cercare condizioni migliori offerte dalle banche in altri Stati membri, le regole di Mastercard elevano in modo artificioso i costi dei pagamenti per mezzo delle carte, danneggiando i consumatori e i commercianti al dettaglio nell'Ue". Mastercard, che è una società quotata al Nyse, è il secondo maggior sistema di carte di pagamento nello Spazio economico europeo (Paesi Ue più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) per carte emesse e per valore delle transazioni. Nello schema Mastercard, le banche offrono servizi legati alle carte di pagamento con marchi comuni, Mastercard e Maestro. Mastercard agisce da piattaforma, attraverso la quale le banche che emettono le carte di pagamento le forniscono ai consumatori; la piattaforma assicura il perfezionamento della transazione e trasferisce i fondi alla banca del commerciante". "Quando il consumatore utilizza una carta di debito o di credito in un negozio, sia fisico che on line, la banca del commerciante paga una commissione alla banca del titolare della carta. La prima banca passa questa commissione al commerciante, che la include, come ogni altro costo, nei prezzi finali al pubblico, quindi, in ultima analisi, il relativo costo viene sostenuto anche da coloro che non utilizzano la carta", si sottolinea.

LA REPLICA DI MASTERCARD - "Come annunciato da Mastercard il 4 dicembre scorso - si legge in una nota dell'azienda -, la decisione odierna della Commissione europea pone fine a un'indagine riguardante le regole di acquiring di Mastercard a livello centrale europeo, in vigore fino al 2015. Questa decisione, che si riferisce solo a pratiche riguardanti il passato, si riferisce ad un periodo di tempo limitato, meno di 2 anni, e non richiederà alcuna modifica delle attuali pratiche commerciali di Mastercard. La decisione include una sanzione di 570.566.000 euro (pari a circa 650 milioni di dollari), coerente con l'importo precedentemente comunicato da Mastercard che sarebbe stato preso in carico nell’ultimo trimestre 2018. Mastercard vede la chiusura di questa vicenda come un'importante pietra miliare per l'azienda. In futuro, ci concentreremo su ciò che sappiamo fare meglio: sviluppare e fornire soluzioni di pagamento sicure e semplici in grado di generare valore reale per consumatori, clienti, rivenditori e governi".