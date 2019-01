Iliad e Ho, tutte le offerte

(Fotogramma)

Risparmiare sul costo della tariffa telefonica è possibile, basta scegliere il piano che più risponde alle proprie necessità. D'altronde, con l'arrivo in Italia di nuove compagnie telefoniche, come ad esempio la francese Iliad e Ho-Mobile (operatore virtuale) non è difficile trovare un'offerta telefonica a poco prezzo con un piano tariffario con minuti per le chiamate, Sms e Giga per la navigazione. Se da una parte Vodafone, Tim e Wind-3 potrebbero avere delle offerte telefoniche segrete rivolte solamente ad alcune tipologie di clienti, dall'altra Iliad e Ho hanno fatto del basso costo delle loro tariffe il loro marchio di fabbrica. Al momento una delle offerte migliori è 'tutto chiaro' di Ho: 50 Gb per la navigazione in Internet oltre a minuti e SMS illimitati a un costo di 9,99 euro al mese. Per i clienti Iliad, o per chi passa da qualsiasi altro operatore virtuale, il costo di questa offerta è scontato a 5,99 euro al mese. L'offerta Iliad per i nuovi clienti, invece, si chiama 'Giga 50' e come si può facilmente capire dal nome contiene 50 Gb per la navigazione in 4G, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro. Se, invece, non siete interessati alla navigazione in Internet potrete attivare l'offerta Voce, con un costo di 4,99 euro al mese (per sempre) e minuti e Sms illimitati.