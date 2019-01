Trivelle, Costa dice no: tensione di governo

(credits: Greenpeace)

Il governo si scontra sulle trivelle e non scioglie il nodo sulle proposte di modifica da inserire nel dl semplificazioni che le riguardano. Ed è così che il decreto, spiega all'Adnkronos un esponente di peso del M5S, "potrebbe saltare". Intanto è in corso una riunione a Palazzo Madama tra il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e i sottosegretari al Mise del M5S, Davide Crippa e Andrea Cioffi. Le Commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato sono quindi bloccate nell'attesa che la maggioranza trovi un'intesa. E sale la tensione di governo dopo il netto il 'no' del ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

"La Via (Valutazione di impatto ambientale, ndr) si compone da una commissione autonoma che rilascia un parere che va sul tavolo politico, non è un obbligo firmarlo, è una valutazione. Lo dico - ha spiegato Costa - perché io sono per il no alle trivelle e le trivelle passano per la Via che arriva sul tavolo del ministero dell'Ambiente: io non le firmo. Mi sfiduceranno per questo come ministro? Vabbè, tornerò a fare il generale dei Carabinieri, è la libertà di chi ha un altro lavoro".

A replicare al ministro attraverso l'Adnkronos, è il viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia: sulle trivellazioni "Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui" visto che ci sono "atti obbligatori e c'è un iter in corso". Sulla vicenda delle trivelle, ha poi aggiunto Garavaglia, "ci sono atti obbligatori, è una questione amministrativa, non di scelta politica".

Costa incassa invece l'approvazione del presidente della Camera Roberto Fico: "Non si può pensare - ha dichiarato - di vivere il presente e progettare il futuro restando ancorati a modelli del passato. Viviamo un'epoca di transizione energetica che può solo andare avanti e non ammette passi indietro. Un momento di evoluzione e trasformazione che riguarda l'energia e i modelli di sviluppo e che detta la strada da seguire, quella delle fonti rinnovabili, con l'abbandono progressivo delle fonti fossili. In questo quadro di rivoluzione economica ed energetica vanno sospese le ricerche di nuovi giacimenti di idrocarburi, a partire dalle trivellazioni in Italia"."Dobbiamo investire nelle rinnovabili, nel futuro. Il passato e le tecnologie obsolete, lasciamoceli alle spalle", conclude la terza carica dello Stato.

A confidare in una comunione di intenti è invece è Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato ed esponente del M5S: "E' chiaro che siamo due forze politiche che su alcuni argomenti hanno idee diverse, si sapeva che c'erano pareri discordanti" ma "confido in una ricomposizione", ha commentato all'Adnkronos. "Ma - precisa Coltorti - c'è anche il fatto che la quinta Commissione deve terminare di esprimere i pareri. E' un procedimento complesso, ci sono varie questioni. Le trivelle sono uno di questi argomenti. Le opposizioni vogliono essere rese partecipi su questi temi, quindi si rinvia, in attesa che sia tutto ben definito. Aspettiamo il parere della Commissione, spero in giornata di riunire la Commissione e andare a chiudere".

EMENDAMENTO 'BOLLINATO' - ''Entro diciotto mesi'' dalla data di entrata in vigore del decreto legge semplificazioni dovrà essere approvato il 'piano per la Transizione energetica sostenibile delle aree idonee' che dovrà individuare ''un quadro definitivo di riferimento delle aree'' dove sarà consentito utilizzare le trivelle. Il 'Pitesai' è contenuto in un emendamento, che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, ma su cui ancora non c'è l'accordo politico.

Il Pitesai dovrà tenere conto di ''tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche'' e sarà adottato ''previa valutazione ambientale e strategica''. Il piano, inoltre, per ottenre il via libera sulla terraferma, dovrà ottenere l'ok della Conferenza unificata.

La proposta di modifica stabilisce che, con un decreto del Mise e del ministero dell'Ambiente, dovrà essere approvato il piano che fisserà i paletti per lo svolgimento delle ''attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse'', si legge. Fino all'approvazione del Pitesai, ''al fine della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale'', sono sospesi i procedimenti amministrativi, ''ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale relativi al conferimento di nuovi permessi''.