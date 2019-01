"La Cgil o è una o non è", Landini è segretario

(Foto Fotogramma)

"La Cgil o è una o non è, o è plurale o non è. E dobbiamo ripetere con forza che la Cgil è collettiva e che prima degli interessi personali vengono quelli di chi rappresentiamo". Così Maurizio Landini davanti all'Assemblea generale della Cgil prima di essere eletto segretario con il 92,7% delle preferenze. "Se qualcuno si sente landiniano, camussiamo o colliano sappia che questi sono sintomi di una malattia da curare subito. Il congresso si è concluso in maniera unitaria e non solo qui ma in tutte le Regioni e in tutte le categorie", ha aggiunto.

Poi l'attacco al governo: "L'esecutivo pensi a governare se ne è capace ma lasci a chi lavora il diritto di scegliere il sindacato che si vuole. Facciano una legge sulla rappresentanza e mettano i lavoratori nella condizione di scegliere liberamente senza essere sottoposti a ricatti". E annunciando i due vicesegretari, Vincenzo Colla e Gianna Fracassi", "uno per dare corpo a una scelta unitaria realizzata per affermare la collegialità e l'altro per dare visibilità alla differenza di genere", ha aggiunto: "Il nostro giudizio sulla manovra è chiaro: chi si definisce il governo del cambiamento non sta cambiando un bel niente. Non sta intervenendo sulle accuse della situazione e la manovra è miope e recessiva. Non è la bussola del cambiamento delle politiche economiche e sociali. E non si cambia il Paese contro e senza il contributo del mondo del lavoro".

Un lunghissimo applauso ha salutato la fine dell'intervento di un emozionatissimo Landini, in giacca ma senza cravatta, dalla voce a tratti quasi rotta dall'emozione mentre in 40 minuti ha tratteggiato la Cgil del futuro nel nome dell'unità e dell'apertura alle nuove generazioni.

"Il 9 febbraio dobbiamo riempire la piazza e dare voce e parola al lavoro", ha detto ancora guardando al primo appuntamento da leader Cgil. Al centro della prossima azione da segretario "una vera riforma delle pensioni, il mezzogiorno, la centralità da ridare al lavoro, la valorizzazione di quello pubblico e poi una vera riforma fiscale e la lotta alla corruzione", ha elencato senza dimenticare di riconfermare l'impegno all'unita sindacale con Cisl e Uil con l'intenzione di "avviare una nuova stagione unitaria, che non sia solo la somma di Cgil Cisl e Uil ma che ricostruisca l'unità sociale del mondo lavoro".