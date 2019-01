Lunedì nero per chi viaggia in aereo

Foto di repertorio (Fotogramma)

Disagi per chi viaggia oggi in aereo per lo sciopero che coinvolge il personale navigante di Air Italy, Alitalia e Vueling. Mentre Alitalia si fermerà solo per 4 ore, dalle 13 alle 17, Air Italy e Vueling incroceranno le braccia per 24 ore, dalle 00.01 alle 24. Verranno in ogni caso rispettate le fasce orarie di tutela: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Sul sito ufficiale di Enac è possibile consultare quali saranno i voli garantiti da parte delle tre compagnie aeree. Riguardo Air Italy sono garantiti tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi transiti su scali nazionali nonché alcuni voli intercontinentali in partenza: Nord America -ISS 0969 MALPENSA (LIMC) MIAMI (KMIA) -; sub area Sud est asiatico - ISS 0931 MALPENSA (LIMC) BANGKOK (VTBS) -; Africa - ISS 0881 MALPENSA (LIMC) DAKAR (GOBD) -; sub continente Sud asiatico - ISS 0955 MALPENSA (LIMC) DELHI (VIDP) -.

Nel caso di Alitalia sono assicurati tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi transiti su scali nazionali nonche’ i seguenti voli intercontinentali in partenza - AZA 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK) AZA 786 MALPENSA (LIMC) NARITA (RJAA) AZA 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP) AZA 812 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG). E' assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali, limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

Per Vueling garantiti i voli di collegamento con le isole con esclusione del traffico continentale: VLG 6154 FIUMICINO (LIRF) PALERMO (LICJ) VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC) VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ).

Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero ed il regolare svolgimento dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall'inizio dello sciopero. Sono altresì assicurati tutti i voli schedulati in partenza in orari antecedenti ad inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.