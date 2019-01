Quota 100, partenza col botto

(Foto Fotogramma)

Nel primo giorno di Quota 100 oltre 1.000 italiani hanno presentato domanda. A darne notizia su Facebook è il ministro Matteo Salvini.

COME FARE DOMANDA

Con un messaggio diffuso sul proprio sito ieri, l'Inps ha spiegato che le domande possono essere presentate telematicamente, se si è in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, Spid o Carta nazionale dei servizi), compilando il modulo disponibile on line, sul sito www.inps.it, nella sezione 'Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Ecocert, Ape Sociale e Beneficio precoci'. In alternativa le domande possono essere presentate anche attraverso i Patronati e gli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS o, in alternativa, utilizzando i servizi del Contact center.

Soddisfatto Matteo Salvini: "Giornata importante, dopo anni e anni di battaglia, un referendum negato e manifestazioni di piazza, oggi è data da segnare in blu" ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno in una conferenza stampa organizzata alla Camera dalla Lega per presentare la misura che arriva in Gazzetta ufficiale.

Gli ha fatto eco il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon: "Con questo provvedimento diamo la possibilità, nel triennio 2019-2021, a un milione di persone, di cui 350mila donne, di poter andare in pensione con 62 anni e 38 di contributi, 5 anni prima di quanto avveniva in precedenza - ha affermato -. E non si tratta di un provvedimento assistenzialistico ma piuttosto di un intervento che punta a un ricambio generazionale nel mercato del lavoro". Durigon ha poi sottolineato che il provvedimento prevede il "divieto di cumulo di reddito, appunto perché vogliamo favorire il ricambio generazionale".