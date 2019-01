Fca, bonus fino a 1.500 euro per i dipendenti

(Foto Fotogramma)

Sarà di circa 1.250 euro di media il bonus contrattuale che verrà erogato a breve ai dipendenti Fca per i risultati raggiunti nel 2018; 1.580 euro invece ai dipendenti di Pomigliano e Verrone "che continuano a distinguersi e che per il quarto anno consecutivo hanno raggiunto l’eccellenza". E' una nota Fca ad annunciare i premi di risultato che saranno erogati a febbraio a tutti i dipendenti italiani del Gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro e misurati con il sistema WCM.

Nel complesso, spiega la nota, a tutti i dipendenti di Fca in Italia verrà erogato mediamente un premio superiore al 5,5% della retribuzione di riferimento, che corrisponde a più di 1.250 euro, miglior risultato del quadriennio di vigenza del contratto. La politica retributiva, introdotta nel luglio del 2015, infatti, ricorda ancora Fca, prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività, qualità e redditività nell’ambito del piano industriale dell'azienda.