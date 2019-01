Tav, Toninelli: "Analisi pubblica a metà febbraio"

(Foto Fotogramma)

L'analisi tra costi e benefici sulla Tav "la avremo tra pochi giorni e a metà febbraio la renderemo pubblica in Italia". Lo annuncia ai microfoni di Radio Anch'io il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. "A metà del mese avremo un primo incontro con la Commissaria ai Trasporti della Ue e con il ministro francese", spiega il ministro che aggiunge: "Una volta resa pubblica l'analisi in Italia, ci sarà un dibattito e ne discuteremo con la maggioranza". Quanto a un possibile 'scambio' tra Lega e Movimento 5 stelle che preveda una retromarcia sulla Tav da parte del Carroccio in cambio del no dei pentastellati all'autorizzazione a procedere sul vicepremier Matteo Salvini per la vicenda Diciotti, Toninelli è netto: "Siamo persone perbene, non abbiamo motivo di mettere" una cosa del genere "sul tavolo. Chi fa questi ragionamenti lasci la politica e il giornalismo".

Quanto all'analisi dalla Lega sulla Tav, il ministro dice "di non essere interessato. E' fatta da un organo non governativo e non istituzionale. Abbiamo i numeri e stiamo finendo l'analisi", aggiunge.