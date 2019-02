Auto, crollano le immatricolazioni

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Pessimo inizio di anno per il mercato automobilistico italiano. I dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti mostrano a gennaio 164.864 immatricolazioni, con un calo del -7,55% rispetto allo stesso mese del 2018, quando furono vendute 178.326 vetture.

In calo anche il mercato dell'usato con 377.787 trasferimenti di proprietà registrati a gennaio, -3,69% rispetto a gennaio 2018. A gennaio 2019 il volume globale delle vendite (542.651 autovetture) ha dunque interessato per il 30,38% auto nuove e per il 69,62% auto usate.