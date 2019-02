Carige, Di Maio: "Commistioni con politica". E fa i nomi

(Foto Afp)

Banca Carige "è un'altra banca portata sull'orlo del fallimento a causa delle commistioni della politica" nella gestione dell'istituto. A scandirlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo e Lavoro, Luigi Di Maio nel corso di una interpellanza urgente alla Camera.

La "vecchia politica" e le banche "sono andate a braccetto", ha quindi detto Di Maio parlando "di segreto di Pulcinella" e snocciolando alcuni nomi. "Voglio pronunciare questa mattina in Aula - ha detto - i nomi e cognomi di non solo di chi ha contribuito al fallimento della banca ma anche dei loro sponsor politici: all'interno del Cda della banca nel periodo in cui si sono registrate le maggiori sofferenze erano presenti membri legati al mondo politico" come "l'ex vicepresidente di Carige ed ex parlamentare Alessandro Scajola, fratello dell'ex ministro nei vari governi Berlusconi Claudio Scajola, Luca Bonsignore, figlio di Vito Bonsignore ex eurodeputato del Pdl, Giovanni Marongiu, Sottosegretario del governo di centrosinistra guidato da Romano Prodi, e Alberto Repetto, parlamentare dell'Ulivo". "Come vedete -ha aggiunto Di Maio- si spazia da destra a sinistra".

"Siamo al lavoro per tutelare i risparmiatori" ma "ad ora non sappiamo se intervenire con soldi pubblici". Però "se mettiamo soldi pubblici allora la banca diventerà dei cittadini", ha chiarito il vicepremier, sottolineando che tutto ciò sarà fatto "contrariamente al passato in cui scelte scellerate in questi anni" sono poi state "pagate da imprese e territorio". "Siamo al lavoro affinché paghi il conto chi è responsabile non chi è vittima, ossia i risparmiatori", ha poi aggiunto il ministro dello Sviluppo e Lavoro. "Quello che è successo negli scorsi anni non deve più accadere" ha scandito Di Maio.

"Per un lungo periodo Banca Carige ha assunto rischi troppo alti per operazioni diciamo discutibili che hanno portato la banca a perdite di crediti per diversi miliardi di euro", ha continuato il vicepremier riferendo che "tra questi troviamo un debito 450 milioni di euro per finanziamenti erogati al Gruppo Messina, 250 milioni di euro concessi con estrema leggerezza, come sottolineato anche da Bankitalia, al Parco degli Erzelli, una cittadella tecnologica fortemente voluta dalla politica ligure e realizzata solo a metà sulla collina di Cornigliano". E ha riferito ancora che Banca Carige ha erogato "35 milioni di euro per il mutuo concesso al gruppo Acquamarcia di Francesco Bellavista Caltalgirone, 20 milion erogati al gruppo Beatrice Cozzi Parodi, prestiti o fidi in parte sanati ma che hanno causato sofferenze alla banca per decine di milioni di euro erogati ad alcune società riconducibili al dottor Enrico Preziosi e per 20 mln alla Prelios di Pirelli Re del Gruppo Pirelli".

Sul decreto Carige "io mi auguro che venga modificato, migliorato e si possano mettere norme anti-furbetti, per esempio una norma sui bonus dei manager che se li sono divisi in questi anni inspiegabilmente, visto che la banca è sull'orlo del default", ha detto ancora Di maio. "Sicuramente decide il Parlamento", ha concluso.