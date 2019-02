Tutti i numeri del Reddito

(Fotogramma)

Il costo a regime del Reddito di cittadinanza potrebbe attestarsi a 6,6 miliardi di euro l'anno, per un totale di 1,308 milioni di famiglie coinvolte. Al Mezzogiorno potrebbe essere interessate alla misura 752 mila famiglie, il 9% del totale delle residenti (su un 10,3% in stato di povertà), una percentuale assai superiore a quella delle famiglie coinvolte al Centro (il 4,1%, pari a 222 mila famiglie) e al Nord (333 mila, ovvero il 2,7%). Sono i dati forniti dall'Istat in audizione sul decretone in commissione Lavoro. In totale il reddito potrebbe riguardare 2,706 milioni di persone, con un importo medio per famiglia di 5.045 euro, più alto al Sud (5.170 euro) e più basso al Centro (4.912 euro) e al Nord (4.837 euro). Il 47,9% dei possibili beneficiari della misura apparterrebbe a famiglie monocomponente, ovvero 626 mila persone.