Concorso Agenzia Entrate, le prove e i requisiti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale on line il bando di concorso per il reclutamento di 150 dirigenti di seconda fascia da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi.

PROVA SCRITTA E ORALE - Il concorso prevede una prova scritta e una orale, alle quali può aggiungersi anche un test pre-selettivo nel caso in cui pervengano più di 450 iscrizioni. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre quesiti a risposta aperta e nella prospettazione di un caso pratico di lavoro su queste materie: diritto tributario; diritto amministrativo; scienze delle finanze; diritto civile; diritto penale; diritto commerciale; economia aziendale; pianificazione; organizzazione e sistemi di controllo. La prova orale, invece, ha ad oggetto le stesse materie dello scritto ed in più i metodi di controllo dei contribuenti e la compliance e l’analisi delle strategie fiscali.

I REQUISITI - Il bando di concorso prevede che il candidato rispetti i seguenti requisiti: il godimento dei diritti civili e politici, la cittadinanza italiana e l'idoneità fisica all'impiego. Possono partecipare, inoltre, al concorso coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche; i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea; chi ha ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche, per almeno 5 anni; i laureati che hanno prestato servizio presso enti od organismi internazionali per almeno 4 anni continuativi. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda ed anche al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Il candidato deve compilare e inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, entro le ore 23:59 del 4 marzo 2019, utilizzando il form online disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, dove è possibile scaricare il bando.