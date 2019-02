Tav, analisi costi-benefici a Parigi

(FOTOGRAMMA)

"Il Mit ha condiviso con il Governo francese, nella persona dell’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, l’analisi costi-benefici sul progetto Tav Torino-Lione, come concordato dai ministri Borne e Toninelli, prima della sua validazione e pubblicazione da parte del Governo italiano". Lo comunica, in una nota, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

"E’ il punto di partenza di un’interlocuzione tra i due esecutivi. A breve - , annuncia il dicastero - sarà fissato un incontro bilaterale”.