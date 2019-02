Tav, gelo Salvini-Di Maio

(Fotogramma)

Affondo di Salvini sulla Tav. "Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma?" si interroga il vicepremier e ministro dell'Interno. "Io non cambio idea, l'Italia sulle grandi opere pubbliche deve andare avanti, non bloccare e tornare indietro". Alle parole piccate del ministro, ecco arrivare le repliche dei colleghi di governo pentastellati.

"Stia tranquillo il collega vicepremier" replica Luigi Si Maio, "neanche io ho letto ancora" l'analisi costi-benefici sulla Tav. "Quando mi sveglio io penso che ci vogliono 6 ore per andare da Roma a Pescara, non mi sveglio pensando a un buco che collega Torino e Lione", penso "a collegare gli italiani con gli italiani". "In questo Paese - insiste il capo politico M5S - ci sono ben altri problemi che dovrebbero condizionare il dibattito pubblico. Dopo un po' gli italiani si stancano di sentire parlare della stessa cosa. Perché alimentare sempre lo stesso dibattito ogni giorno?". "Spero che un giorno il Lione e il Torino possano giocare nello stadio della Roma... ma è l'unica cosa che vedo in comune tra la Tav Torino-Lione e lo stadio della Roma". "Questo è un Movimento che vuole investire nelle grandi opere. Non ci sto più a questo gioco al massacro per cui, siccome diciamo che 20 miliardi di euro dei cittadini europei si possono spendere in altri investimenti, noi siamo contro le infrastrutture", insiste il ministro dello Sviluppo economico.

''Abbiamo dato la relazione prima alla Francia, perché si tratta di un trattato internazionale", la risposta del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha spiegato come oggi sarà consegnata l'analisi costi benefici sulla Tav ''alla commissione Ue, poi la darò a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Matteo deve avere ancora un po' di pazienza, quando sarà il momento gliela porterò io personalmente in busta chiusa''. Dello stesso avviso il ministro e vicepremier Di Maio, che rincara la dose: "Stia tranquillo il collega vicepremier, neanche io ho letto ancora" l'analisi. "Quando mi sveglio io penso che ci vogliono 6 ore per andare da Roma a Pescara, non mi sveglio pensando a un buco che collega Torino e Lione", penso "a collegare gli italiani con gli italiani". "In questo Paese - insiste il capo politico M5S - ci sono ben altri problemi che dovrebbero condizionare il dibattito pubblico. Dopo un po' gli italiani si stancano di sentire parlare della stessa cosa. Perché alimentare sempre lo stesso dibattito ogni giorno?".

Poi la battuta: "Spero che un giorno il Lione e il Torino possano giocare nello stadio della Roma... ma è l'unica cosa che vedo in comune tra la Tav Torino-Lione e lo stadio della Roma. Questo è un Movimento che vuole investire nelle grandi opere. Non ci sto più - ha poi tuonato Di Maio - a questo gioco al massacro per cui, siccome diciamo che 20 miliardi di euro dei cittadini europei si possono spendere in altri investimenti, noi siamo contro le infrastrutture".

L'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione viene preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti rispetto al progetto, che è regolato da un tratta internazionale, ossia Francia in prima battuta e Commissione Ue subito dopo. Lo precisano fonti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Successivamente e a strettissimo giro, spiegano, verrà condivisa in seno ai due contraenti del patto di Governo. M5S e Lega, evidenziano le stesse fonti, sono in perfetta simmetria informativa sul dossier.