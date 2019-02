Alitalia, "Air France si chiama fuori dopo scontro Roma-Parigi"

(Afp)

Air France avrebbe deciso di sfilarsi dalla partita per il salvataggio di Alitalia: una decisione "dovuta a motivi politico-istituzionali", riferiscono al Sole 24 Ore "fonti autorevoli", dopo la decisione del governo francese di richiamare il proprio ambasciatore a Roma alla luce delle tensioni con l'Italia. La mossa, se confermata, complicherebbe la ricerca di un partner industriale per Fs nell'operazione che punta al rilancio della compagnia aerea. Che, si ricorda, continua a bruciare la cassa del prestito ponte da 900 milioni.

Bocche cucite da Parigi, tuttavia, sull'eventuale abbandono del progetto Air France - Klm - Delta Air Lines per Alitalia, che il gruppo franco-olandese tra l'altro non ha mai ufficialmente confermato. "Non facciamo nessun commento", sottolinea all'Adnkronos un portavoce del gruppo in merito a quanto riportato dalla stampa.